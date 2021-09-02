Ünlü muayenehanedeki dişçi sahte çıktı

İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren ünlü dişçi Remzi Ü.'nün 13 yıllık doktoru sahte çıktı. Skandal olay, Kadıköy İlçe Sağlık ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında ortaya çıktı. İddiaya göre, Sağlık ekipleri muayeneye gittiğinde kendisini doktor olarak tanıtan Gülümser P.'nin bir hastayı tedavi ettiğini gördü. Doktorun diploma ve çalışma ruhsatını istediklerinde ise genç kadının Diş hekimliği fakültesi mezunu olmadığını ve yetkisiz olarak hastaları tedavi ettiğini gördü. Durumu tutanak altına alan sağlık ekipleri, sözde dişçinin muayenede bir de odasının olduğunu ve kendisine doktor süsü verildiğini tespit etti.





ÜNLÜ DOKTORLA SÖZDE DİŞÇİSİNE DAVA

Olayın tutanak altına alınması ardından durum, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sözde doktorun sağlık eğitmeni olduğu belirlendi. İfadesi alınan muayenehane sahibi ünlü doktor Remzi Ü., 'Sahte doktor çalıştırmam mümkün değil' diyerek kendisini savundu. Sözde dişçi ise, sağlık eğitmeni olduğunu, insanlara tedavi uygulamayarak sadece temizlik konusunda bilgi verdiğini ifade etti. Savcılık soruşturma sonunda, ikilinin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirterek, ünlü doktora hakkında sağlık hizmetleri temel kanunu kapsamında, Gülümser P. hakkında ise '1219 sayılı kanuna aykırılık' suçu kapsamında dava açtı.

'SAHTE BİRİNİ ÇALIŞTIRMAM MÜMKÜN DEĞİL'

İstanbul İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıkan ikili, suç işlemediklerini ileri sürdü. Diş muayenehanesinin sahibi olan Remzi Ü. ise mahkemedeki savunmasında 'Diğer sanık iş yerimde sağlık eğitmeni olarak çalışır. Olay günü yetkililer çalışanımla hastayı odada tek gördükleri için durumu bu aşamaya getirdi. Çalışanımın hastalara bir müdahalesi olmadı. Hastaların ağzında ya da dişinde bir işlem yapmadı. Yetkisiz birini çalıştırmam söz konusu değildir' diyerek beraatını talep etti.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI YANLIŞ ANLADI'

Hakim karşısına çıkan Gülümser P., suçlamaları kabul etmediğini belirterek 13 yıldır aynı muayenehanede çalıştığını, sağlık eğitmeni olarak görev yaptığını, ağız ve diş sağlığı konusunda eğitimler verdiğini, olay günü sağlık yetkililerinin olayı yanlış değerlendirdiğini ve hastalara müdahalede bulunmadığını dile getirdi.

TANIKLAR MÜDALE ETTİĞİNİ SAVUNDU

Mahkemede tanık olarak dinlenen Neşe B., 2018 yılında muayenehaneye gittiğinde sanık Gülümser P.'yi bir hastanın ağzına müdahale ederken gördüğünü söylerken Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan tanık Songül K., 'Olay günü diş muayenehanesine kontrole gittik. Muayene odasının kapısında sanık Gülümser P.'nin adı yazıyordu. Sanık odanın içinde hastanın ağzına müdahale ediyordu' şeklinde konuştu.

SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Yapılan yargılamada savcı, verdiği mütalaada sanık Gülümser P.'nin diş muayenehanesinde yetkisiz diş hekimliği yaptığı için '1219 sayılı kanuna aykırılık' suçundan cezalandırılmasını, muayenehanenin sahibi olan diğer sanık Remzi Ü.'nün de bu duruma müsaade ettiği için sağlık hizmetleri temel kanunu kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

DİŞ DOKTORU VE ÇALIŞANINA HAPİS CEZASI

Savcılık mütalaasının ardından mahkeme, sanık Gülümser P.'nin 2 buçuk yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, diğer sanık olan diş doktoru Remzi Ü.'nün ise 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve 5 yıl boyunca denetim altında tutulmasına karar verdi.