Van’da hava destekli düzensiz göçmen operasyonu! 3 ayrı ikamette 48 düzensiz göçmen yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesinde helikopter destekli yapılan operasyonda, 3 ayrı ikamette yapılan aramada 48 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, olayla ilgili 3 şahsa 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.