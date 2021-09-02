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Giriş Tarihi: 3.9.2021 01:35 Son Güncelleme: 3.9.2021 01:37

Yangın helikopterine böyle sevindi “Aslanım benim, Allah’ına kurban senin”

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yangın helikopterine böyle sevindi “Aslanım benim, Allah’ına kurban senin”

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç köyünün Alazeytin bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın esnasında yangın söndürme için bölgeye gelen  gönüllülerin helikoptere yaptıkları çağrı güne damgasını vurdu.

Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç köyünde dün çıkan orman yangını, 6 helikopter, 4 uçak ve onlarca arazöz ile müdahale edilerek kontrol altına alınmıştı. Yangına müdahale eden yer ekiplerine yardımcı olan gönüllülerden Volkan İlgüz ve arkadaşlarının sevinci kameralara yansıdı.

Yangın helikopterine böyle sevindi “Aslanım benim, Allah’ına kurban senin” | Video

"ALLAH'INA KURBAN SENİN"

Yerden helikoptere el kol işareti ile yanan yere çağıran gönüllülerin "Geliyor. Geliyor. Aslanım benim. Allah'ına kurban senin" şeklindeki ifadeleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Yangın helikopterine böyle sevindi “Aslanım benim, Allah’ına kurban senin”
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