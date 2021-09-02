Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç köyünde dün çıkan orman yangını, 6 helikopter, 4 uçak ve onlarca arazöz ile müdahale edilerek kontrol altına alınmıştı. Yangına müdahale eden yer ekiplerine yardımcı olan gönüllülerden Volkan İlgüz ve arkadaşlarının sevinci kameralara yansıdı.

Yangın helikopterine böyle sevindi “Aslanım benim, Allah’ına kurban senin” | Video

"ALLAH'INA KURBAN SENİN"

Yerden helikoptere el kol işareti ile yanan yere çağıran gönüllülerin "Geliyor. Geliyor. Aslanım benim. Allah'ına kurban senin" şeklindeki ifadeleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.