Yangına meydan okuyan anıt ağaçlar bakıma alındı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla
'daki orman yangınlarında zarar görmeyen, yaşları 100 ile 2000 arasında değişen anıt ağaçları, yüksek sıcaklığın getirdiği olası yan etkilerden korumak için bakım ve restorasyona aldı. Doğu çınarı
, zeytin, servi
gibi farklı türde 1000'i aşkın anıt ağacın gövdesindeki çürümüş dokuları temizlenecek, gerekli ilaçlama ve çam katranı uygulamaları yapılarak, böcek ve mantar istilalarına karşı ağaçların direnci artırılacak, kurumuş dallar temizlenecek ve düzenli sulama yapılacak. Ağaçlar arasında, 1800 yaşındaki çınar ağacı
, 1400 yaşındaki zeytin ağacı
ile 800 yaşındaki doğu çınarı da bulunuyor. AA