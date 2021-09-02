Yaşlı Adamı darp eden kişi Jandarmadan kaçamadı

Yapılan açıklamaya göre Eflani ilçesine bağlı bir köyde A.K (83) isimli vatandaş elleri ve ayakları bağlanıp, ağzı ve gözleri kapatılarak kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edilerek ormanlık alana bırakıldı. Yaşlı adam devriye atan jandarma ekipleri tarafından baygın bir şekilde bulundu.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı personeli olayın faili olduğu tespit edilen M.K.'yi 24 saat geçmeden gözaltına aldı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.