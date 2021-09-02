Yere düşen emekli maaşını ekmek poşetine koyarak çaldı

O ANLAR KAMERADA

İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde, İsmail Cangir'in kaldırımda bir süre oturduğu, telefonun gelmesiyle parasını düşürdüğü ve bir süre sonra oradan ayrıldığı görülüyor. Marketin yakınındaki fırından ekmek alan bir kişinin ise yerde fark ettiği parayı almak için ekmek poşetini yere bıraktığı, ardından parayı ekmeklerin arasına atarak oradan hızla uzaklaştığı kameraya yansıyor.



Market sahibi Cevdet Köse, "Amca akşam geldiğinde yorgundu içecek bir şeyler alıp burada biraz oturmak istedi. Burada otururken torunları onu telefonla aradı o da hemen telefonu cebinden çıkartırken, maaşından kalan parayı da düşürüyor. Daha sonra bana gelip sordu, 'ben para düşürdüm mü acaba' diye. Kameraları inceledik ve gördük ki, para kaldırımın üzerinde 2 veya 3 dakika kadar duruyor ve herkes üstünden geçiyor. Bir kişi fark ediyor ve etrafı kolaçan etmeye başlıyor.