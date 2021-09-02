Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı

Etkinliğin açılış töreninde konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ufku samanyolu kadar geniş gençlerle, Türkiye'nin uzay yarışındaki konumunu 10 yıl içinde üst basamaklara yükselteceklerine inandığını söyledi. Bölgeyi sadece seçim dönemlerinde değil, her fırsatta yatırım ve istihdam ajandasıyla ziyaret ettiklerine dikkat çeken Varank, "Bölgemizin terörle, gözyaşıyla, acıyla değil, üretimle, teknolojiyle, daha da ötesi uzayla, gökyüzüyle anılmasını istiyoruz. Çünkü bu topraklar ilmin filizlenip tüm dünyayı aydınlattığı topraklar. Bölgenin zenginliklerini Türkiye'ye hatırlatmak, bilim ve teknoloji mirasına sahip bu topraklarda uzaya ve öğrenmeye meraklı gençlerle buluşuyoruz. Her yıl Antalya'da gerçekleştirdiğimiz gökyüzü gözlem etkinliğimizin bir benzerini bundan sonra uluslararası katılımcılarla birlikte, tarihi ve gizemli Zerzevan Kalesi'nde de gerçekleştireceğiz. Gözlem etkinliğinde hep birlikte çadırda kalmak ve gökyüzünü keşfetmek özel bir tecrübedir. Etkinlik boyunca gökyüzünü inceleyerek uzayın gizemli derinliklerini keşfetmeye çalışacağız. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 1000'den fazla gökbilim meraklısı genç etkinlikte yer alıyor. Son hilal evresinde olan Ay'ı, güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'i, halkalı gezegen olarak bilinen Satürn'ü ve daha birçok gök cismini gözlemleyecek ve uzmanlarından öğrenecek. Ayrıca, etkinliğin gündüz bölümlerinde bilim, uzay ve astronomiyle ilgili seminerler, çeşitli atölye çalışmaları da hizmetinizde olacak" ifadelerini kullandı.
"TERÖR SON 40 YILDA GÖKYÜZÜ İLE BAĞIMIZI KESTİ"
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise, son 40 yıldır gökyüzü ile bağın terör tarafından koparıldığını belirterek, "Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği nedeniyle çok heyecanlıyız. Bu coğrafyanın bu kadim şehrin astronomi ile bir bağı var. Gökyüzüne bakan gözlerimizin önüne perde indirdiler ama hamdolsun devletimiz, milletimiz el ele terörle mücadelede bugün geldiğimiz noktada da bölgede de Diyarbakır'da da huzur var" dedi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, uzay alanındaki farkındalığın arttırılması ve bu konuda insan kaynağının yetiştirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Etkinlikte 1500 kadar katılımcının yer alıyor. Türkiye'nin her yerinden katılımcılarla etkinliği gerçekleştirdik. En önemli ihtiyaç insan kaynağıdır. Özellikle yakın zamanda çok önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Sadece bu yıl için 5 bin 339 okulumuz TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarını gerçekleştiriyor" dedi.