Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı

Etkinliğin açılış töreninde konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ufku samanyolu kadar geniş gençlerle, Türkiye'nin uzay yarışındaki konumunu 10 yıl içinde üst basamaklara yükselteceklerine inandığını söyledi. Bölgeyi sadece seçim dönemlerinde değil, her fırsatta yatırım ve istihdam ajandasıyla ziyaret ettiklerine dikkat çeken Varank, "Bölgemizin terörle, gözyaşıyla, acıyla değil, üretimle, teknolojiyle, daha da ötesi uzayla, gökyüzüyle anılmasını istiyoruz. Çünkü bu topraklar ilmin filizlenip tüm dünyayı aydınlattığı topraklar. Bölgenin zenginliklerini Türkiye'ye hatırlatmak, bilim ve teknoloji mirasına sahip bu topraklarda uzaya ve öğrenmeye meraklı gençlerle buluşuyoruz. Her yıl Antalya'da gerçekleştirdiğimiz gökyüzü gözlem etkinliğimizin bir benzerini bundan sonra uluslararası katılımcılarla birlikte, tarihi ve gizemli Zerzevan Kalesi'nde de gerçekleştireceğiz. Gözlem etkinliğinde hep birlikte çadırda kalmak ve gökyüzünü keşfetmek özel bir tecrübedir. Etkinlik boyunca gökyüzünü inceleyerek uzayın gizemli derinliklerini keşfetmeye çalışacağız. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 1000'den fazla gökbilim meraklısı genç etkinlikte yer alıyor. Son hilal evresinde olan Ay'ı, güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'i, halkalı gezegen olarak bilinen Satürn'ü ve daha birçok gök cismini gözlemleyecek ve uzmanlarından öğrenecek. Ayrıca, etkinliğin gündüz bölümlerinde bilim, uzay ve astronomiyle ilgili seminerler, çeşitli atölye çalışmaları da hizmetinizde olacak" ifadelerini kullandı.