’10 liraya öpüşelim’ diyerek 130 lirasını aldılar

Harekete geçen polis ekipleri, 2 kadını Kadınana Caddesi'nde yakaladı. Yapılan kimlik çalışmasında şüphelilerin 17 suç kaydı olduğu belirlenen A.D. (28) ile 6 suç kaydı olan E.D. (26) olduğu saptandı. İşçinin 130 lirayı kendilerine hayır amaçlı verdiğini iddia eden 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

