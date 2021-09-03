100 bin doları gasbetmeye çalıştı, polise yakalandı

Mersin'de yabancı uyruklu K.D.'nin bankadan çektiği 100 bin dolarını gasbetmeye çalıştığı iddia edilen 23 yaşındaki H.G.'yi, polis suçüstü yakaladı.

Mezitli ilçesinde bir banka şubesinin önünde meydana gelen olayda, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin bankadan 100 bin dolar çekeceği, ancak kendisini takip eden kişinin parayı gasbedeceği ihbarı üzerine banka şubesinin önünde güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli H.G., bankadan 100 bin dolar para çekerek dışarı çıkan yabancı uyruklu K.D.'nin yanına yaklaştığında müdahale eden polis ekiplerinden kaçmaya çalışan H.G., kovalamacayla elindeki bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen H.G., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.