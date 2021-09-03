3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Trabzon merkezinde yapılan çalışmalarda 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından hakkında 15 yıl 1 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oktay S. (35), 'yağma ve sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkan Ö. ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim U. (41) yakalandı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 hükümlü, Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.