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Giriş Tarihi: 3.9.2021 09:24

3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Trabzon merkezinde yapılan çalışmalarda 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından hakkında 15 yıl 1 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oktay S. (35), 'yağma ve sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkan Ö. ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim U. (41) yakalandı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 hükümlü, Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi
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