5 yaşındaki Miray Elif toprağa verildi

Samsun
'da stor perdenin ipinin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybeden Miray Elif Yaşa, bugün Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bugün saat 11.00'de Kumluca Merkez Eski camiinde kılınan cenaze namazına Yaşa ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Miray Elif Yaşa evlerinde kardeşi ile oyun oynarken annesi mutfağa gittiği sırada salondaki pencerenin stor perdesinin ipi boynuna dolandı. Kardeşinin annesine haber vermesi üzerine anne Nurdan Yaşa
kızının yardımına koşup feryat edip komşulardan yardım istedi. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
hastanesine kaldırılan Miray Elif Yaşa, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti