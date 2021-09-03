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Giriş Tarihi: 3.9.2021 22:45 Son Güncelleme: 3.9.2021 22:54

Adana Kozan'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adana Kozan’da çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kapıkaya Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangını çıktı. Ekipler 4 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kapıkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangını çıktı. Yangını gören köylüler durumu hemen Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi.

5 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN YANDI

4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangına 8 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 16 ilk müdahale aracı ve 215 personel ile müdahale edildi. Çıkan yangında 5 hektarlık ormanlık alanın yandığı tespit edildi.

8 ORMAN YANGINININ 7'Sİ KONTROL ALTINDA

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğünden bugün çıkan yangınlarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kahramanlarımız ormanlarımızı kurtarmak için alevlerle savaşmaya devam ediyor. Bugün çıkan 8 orman yangınının 7'sini kontrol altına aldık. Davranışlarını değiştirerek, daha çok dikkat ederek olası bir orman yangınının önüne geçebilirsin" ifadelerine yer verildi.

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Adana Kozan'da çıkan orman yangını söndürüldü
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