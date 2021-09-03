Adana Kozan’da çıkan orman yangını söndürüldü

5 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN YANDI

4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangına 8 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 16 ilk müdahale aracı ve 215 personel ile müdahale edildi. Çıkan yangında 5 hektarlık ormanlık alanın yandığı tespit edildi.

8 ORMAN YANGINININ 7'Sİ KONTROL ALTINDA

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğünden bugün çıkan yangınlarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kahramanlarımız ormanlarımızı kurtarmak için alevlerle savaşmaya devam ediyor. Bugün çıkan 8 orman yangınının 7'sini kontrol altına aldık. Davranışlarını değiştirerek, daha çok dikkat ederek olası bir orman yangınının önüne geçebilirsin" ifadelerine yer verildi.