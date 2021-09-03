Ağabey-yenge cinayetinden ağır müebbet çıktı





Benden bir ev ve 50 bin lira istedi. Kendisine bir daire vermeyi teklif ettim. Eve gittiğimizde elinde ip vardı. Beni boğacağını zannedip, ipi elinden alıp onu öldürdüm. Yengemi de 'delil kalmasın' diye öldürdüm. Cesetleri torbalara koyup bağ evindeki tandıra gömdüm.