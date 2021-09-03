Alanya AKUT’tan keçi kurtarma operasyonu

Manavgat İlçesi Köprülü Kanyon mevkkindeki sarp kayalıklarda bir keçinin mahsur olduğunu fark eden vatandaşlar, AKUT Alanya ekibinden yardım istedi. AKUT ekibi operasyon hazırlıklarını tamamladıktan sonra 5 gönüllüsüyle bölgeye hareket etti. Dürbün yardımıyla keçilerin bulunduğu yeri tespit eden ekip, ormandaki patikadan kayalığın zirvesine çıktı. Halatlar yardımıyla istasyon kuran AKUT ekibi, yaklaşık 50 metre aşağı inerek keçiye ulaştı. AKUT Ekibi keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtarılarak keçi sahibine teslim etti.