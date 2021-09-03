Alanya’da feci motosiklet kazası!

Antalya'nın Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen kaza. H.Y.'nin kullandığı 07 HHC 84 plakalı motosiklet, yolun sağ tarafında emniyet şeridinde park halinde bulunan S.Ç. isimli şahsa ait 07 APU 216 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.Y.'ye ilk müdahale 112 acil sağlık ekiplerince kaza yerinde yapıldıktan sonra. Ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, kamyon şoförü S.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Karakola götürüldü.