Antalya’daki caretta caretta katliamına ceza yağdı! İki otele 482 bin lira ceza uygulandı

Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Antalya'da ölen deniz kaplumbağalarıyla ilgili bir ekip görevlendirdi. Bölgede çalışmalarını tamamlayan ekip, bir otelin kumsalındaki yürüme bandı altında 62 yavru deniz kaplumbağasının hayatını kaybettiğini belirlerken, başka bir otelin yürüme bandı altında 71 yavru deniz kaplumbağasının yaşadığını tespit etti.