Ardahan Kalesi turizme kazandırılıyor

Ardahan Valisi Vali Hüseyin Öner, Vali Yardımcılarıyla birlikte Ardahan Kalesinde yapılan çalışmaları denetledi.

Ardahan Kalesinde turizm faaliyetini canlandırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kalenin üst kısmında ahşap seyir terası ve kafe yapıldı.

Kamelyaların yerleştirildiği seyir terasında çalışmalar, etrafı çimlendirilerek yürüyüş yollarının yapılmasıyla birlikte tamamlandı. Proje kapsamında ayrıca kale dışında ve içerisindeki tarihi binalarda kısmi onarım yapıldı, eski kapı yeniden açılarak teras ile bağlantısı sağlandı.

Işıklandırma sistemi, kamelyalar, korkuluklar ve çiçekliklerin yenilendiği Ardahan kalesinde ayrıca ziyaretçilerin özelikle nişanlı ve yeni evli çiftlerin fotoğraf çektikleri yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Ayrıca ziyaretçilerin fotoğraflarında anı olarak saklayabilecekleri bir Ardahan tabelası da konularak çalışmalar tamamlandı.

Vali Hüseyin Öner, beraberinde Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü ve Mustafa Gürbüz ile birlikte seyir terasında ve kale içerisinde incelemede bulunarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Öner, Ardahan kalesinde yapılan çalışmaların tamamlandığını belirterek, seyir terasının yakın bir zamanda ihale yolu ile kiraya verilmek suretiyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını söyledi.

Yapılan çalışmalarla birlikte Ardahan kalesinin daha iyi konuma getirildiğini belirten Vali Öner, kaleyi ziyaret edecek olan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ortamda kaleyi rahatça gezebileceğini kaydetti.