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Giriş Tarihi: 3.9.2021 10:18 Son Güncelleme: 3.9.2021 10:19

Asansördeki yangında can verdi! Son paylaşımı yürekleri deldi: Benim hikayelerim...

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Asansördeki yangında can verdi! Son paylaşımı yürekleri deldi: Benim hikayelerim...

Konya’da asansör bakımı sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Berkan Üzgü’nün sosyal medya hesabındaki paylaşımı dikkat çekti. Üzgü’nün, ‘Benim hikayelerim yarım kalır genelde’ sözleri yürek burktu. Üzgü’nün 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak kurtulan arkadaşı Ahmet Mutlu’nun Konya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Ayanbey Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, asansör bakımı için otele gelen firma çalışanları Ahmet Mutlu ve Berkan Üzgü kabin üzerinde kaynak yaptıkları sırada yangın çıktı.

Otel çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berkan Üzgü ekiplerin tüm çabasına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Mutlu ise kabinden çıkartılarak ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ciddi yanıklar olduğu belirtilen Mutlu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Hayatını kaybeden genç Berkan'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı ise yürek burktu. Üzgü'nün, 'Benim hikayelerim yarım kalır genelde' sözlerinin altına yorum yapan arkadaşları ise üzüntülerini dile getirdi. Berkan Üzgü'nün 6 Eylül doğum günü olduğu öğrenildi. Üzgü'nün cenazesi Cuma namazına müteakip Yediler Mezarlığında defnedileceği belirtildi.

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Asansördeki yangında can verdi! Son paylaşımı yürekleri deldi: Benim hikayelerim...
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