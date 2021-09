Aşı olmadığına pişman oldu, ama kurtulamadı

ALMANYA'DAN emekli olduktan sonra memleketi Karaman 'a dönen 2 çocuk babası Süleyman Can (52), bazı tereddütleri nedeniyle koronavirüs aşısı yaptırmadı. İki hafta önce Can, Kovid-19'a yakalanınca, Karaman Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Can, konuşmakta güçlük çekmesine rağmen çektiği videoyla "Aşımı olmadım. Çok büyük sıkıntılar içerisindeyim ve hastalığı atlatmaya çalışıyorum. Lütfen kardeşlerim, aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Sağlık Bakanlığı 'mız ve doktorlarımızdan başka hiç kimseye itimat etmeyin. Allah cümlemize acil şifalar versin" diyerek aşı çağrısı yaptı. Çok geçmeden durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan Can, paylaştığı videonun üzerinden bir gün bile geçmeden hayatını kaybetti.