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Giriş Tarihi: 4.9.2021 01:28

Aşı olmayan doktor koronavirüse yakalandı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Aşı olmayan doktor koronavirüse yakalandı

Safranbolu Devlet Hastanesinde Covid-19 aşı sorumlusu ve Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hüseyin Özer virüse yakalandı.

Safranbolu İlçe Devlet Hastanesinde görevli Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hüseyin Özer, bir süre önce Korona virüse yakalandı. Virüs belirtileri gösteren Dr. Özer, eşi ile birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Özer'in ayrıca, Covid-19 Aşı sorumlusu olduğu da öğrenildi. Öte yandan, Safranbolu Devlet Hastanesinde geçtiğimiz Aralık ayında da virüsten dolayı görevli bir hemşire hayatını kaybetmişti.

Op.Dr. Hüseyin Özer'in Covid-19 aşısının hiçbir dozunun olmadığı öğrenildi.

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Aşı olmayan doktor koronavirüse yakalandı
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