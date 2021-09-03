Aşılama 95 milyon dozu geçti

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığının "covid19asi. saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, dün sabah itibarıyla 48 milyon 616 bin 804 birinci doz, 37 milyon 427 bin 546 ikinci doz aşı uygulandı. Diğer dozlarla birlikte toplam yapılan doz sayısı, 95 milyon 11 bin 116 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba Gaziantep
, şimdi kalemiz gibi bir mavimiz var. Kovid- 19'a karşı ilk doz aşı oranımız yüzde 75'in üzerinde. Devam dozlarıyla riski olması gerektiği gibi azaltalım" ifadesini kullandı. Risk haritasına göre Gaziantep'teki aşılama oranı yüzde 75.6 seviyesinde bulunuyor. Öte yandan Trakya
'da aşılama oranı yüzde 90'a yaklaştı. Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Edirne
3'üncü, Kırklareli
4'üncü, Tekirdağ
6'ncı sırada yer alıyor. ANKARA