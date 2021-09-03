Bağdat Caddesi’nde Güler Baykal’ın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü hakkında flaş karar!

68 yaşındaki kadın ise 10 Temmuz günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savcılık ise dosyayı yeniden inceleyerek Bülent Kaya'nın yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Kadıköy Asayiş Büro Ekipleri'nce gözaltına alınan Kaya, sabah saatlerinde yeniden Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Sürücü Kaya, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağdat Caddesi'nde yaşanan kazanın ilk duruşması bugün görüldü. Bülent Kaya'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Öte yandan olayda bir yaralının daha olduğu fakat kayıtlara geçmediği öğrenildi. Yaşanan kaza öncesi Bülent Kaya'nın kullandığı otomobilin MOBESE görüntüleri ortaya çıkarken dava 24 Eylül'e ertelendi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin hızla şerit değiştirdiği görüldü.