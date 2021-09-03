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Giriş Tarihi: 3.9.2021 13:27

Bakırköy’de korkutan fabrika yangını

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Bakırköy’de korkutan fabrika yangını

İstanbul Atatürk Havalimanı serbest bölgesinde yer alan bir fabrikada yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen alevlere müdahalede bulunan ekipler, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

Yangın İstanbul Bakırköy'de Atatürk Havalimanı serbest bölgesinde araba parçaları üreten bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre fabrika içerisinde yer alan fırın bölümünden yükselen alevleri fark eden işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Başta Bakırköy olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikanın çatı bölümünden yükselen alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Çevrede kısa süreli korku ve paniğe neden olan yangında can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi.

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Bakırköy’de korkutan fabrika yangını
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