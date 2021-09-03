Bakırköy’de korkutan fabrika yangını

Yangın İstanbul Bakırköy'de Atatürk Havalimanı serbest bölgesinde araba parçaları üreten bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre fabrika içerisinde yer alan fırın bölümünden yükselen alevleri fark eden işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Başta Bakırköy olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikanın çatı bölümünden yükselen alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Çevrede kısa süreli korku ve paniğe neden olan yangında can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi.