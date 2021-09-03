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Giriş Tarihi: 3.9.2021 11:12

Cinayet ve yaralama olayının şüphelileri yakalandı!

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Cinayet ve yaralama olayının şüphelileri yakalandı!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen, bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili şüpheli iki kişi polis tarafından yakalandı.

İskenderun'un Gültepe Mahallesi'nde 29 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen silahlı kavga sonucu Ş.K. isimli şahsın öldürülmesi, H. Ö. isimli şahsın yaralanması olayının zanlılarının yakalanması için polisin başlatılan çalışma sonuç verdi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların N. B. ve S. A. olduğu tespit edilerek adli mercilere sevk edildi. Şüpheli şahıslardan S. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, N. B. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Cinayet ve yaralama olayının şüphelileri yakalandı!
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