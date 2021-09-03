Cinayet ve yaralama olayının şüphelileri yakalandı!

İskenderun'un Gültepe Mahallesi'nde 29 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen silahlı kavga sonucu Ş.K. isimli şahsın öldürülmesi, H. Ö. isimli şahsın yaralanması olayının zanlılarının yakalanması için polisin başlatılan çalışma sonuç verdi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların N. B. ve S. A. olduğu tespit edilerek adli mercilere sevk edildi. Şüpheli şahıslardan S. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, N. B. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.