Çocuklarının gözü önünde eşini boğazını keserek katletmişti! Öldürmeden önce Google’dan cezaları araştırmış!

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Sanığın ifadelerini kabul etmeyen kayınvalide Şule B. şahsın cinayet günü kapıya gelerek zile bastığını dile getirdi. Şule B., "Kim o diye seslendim, 112 sağlık ekibi olduğunu söyledi. Kapıyı açtım, hemen kapıyı iteleyerek saldırmaya başladı ve bacağımdan bıçakladı. Aslı'ya seslendim kızımı da boynundan bıçaklamış o esnada bayıldığım için tam hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Olay esnasında evde olan kızı A.Ş. Alpkılınç ise "Kapı 2 defa çaldı. Anneannem kim o diye seslendi, ilk başta ses gelmedi 2'nci seslenmesinde ise 112 sağlık ekibi olduğunu söyledi. Anneannem kapıyı açtı, kapının açılmasıyla sanık Ali Alpkılınç, anneannemi bıçaklamaya başladı. Anneannem anneme çocuklar diye bağırdı annem geldiği esnada ise bıçağı annemin boğazına soktu. Annem yere düşünce karışmadı, geri dönerek anneanneme saldırmak istedi fakat komşular gelince kaçtı" cümlelerini kullandı.