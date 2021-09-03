Darıca’da korkunç olay: Kurye Muhammet Talha ihmal kurbanı oldu

'UFAK BİR HATA YÜZÜNDEN GİTTİ'

Karabacak'ın dengesini kaybettikten sonra otomobilin altına girdiğini öğrendiklerini belirten Muhammet Talha'nın arkadaşı Doğukan Çetin ise, "Talha, bizim mahalleden arkadaşımızdı. O da kuryeydi, ben de kuryeyim. Yollar zaten bozuk, Talha yukarıdan gelip buradaki çukura giriyormuş. Dengesini kaybettikten sonra arabanın önüne düşüyor. Araba da duramayınca çocuğu altına alıyor. Dün gece bu rögar kapağının çevresi açıktı sabah kapatmışlar. Ufak bir hata yüzünden gitti çocuk. İyi bir insandı" diye konuştu.