Dikkatsizliği sonu oluyordu

Erzurum'un İspir ilçesinde yapımına devam edile Dallıkavak Tünelinde görevli elektrik ustası 19 yaşındaki Nail Yurt, dikkatsizliği sonucu neredeyse canından oluyordu. 3 gün önce tünel inşaatının yapıldığı bölgenin yakınlarındaki derede bulunan su pompası arızandı. Görevliler arsızlanan su tesisatını kontrol etmek için bölgeye giden Yurt, elektrik panosuna bağlı pompayı, kontrol etmek istedi. Pompayı yerinden çıkarmak isteyen yurt, elektrik panosuna bağlı olan aleti sigortayı kapatmadan çıkarmaya çalışınca olanlar oldu. Elektrik akımına kapılan genç olay yerinde yere yığıldı. Durumu gören arkadaşları ilk müdahaleyi yaptı. Yurt'un üzerine toprak atan tünel işçileri durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Nail Yurt'u Erzurum Şehir Hastanesine kaldırdı. Baygın halde hastaneye kaldırılan genç ustanın hayati tehlikesi olmadığı bildirilirken, hastanenin yanık ünitesinde tedaviye başlandı. Elektrik akımına kapılan Yurt'un vücudunda yanıklar oluştu.

Sigortayı kapatmadığı için kazanın yaşandığını söyleyen Yurt; "Tünelde bir an dikkatsizliğim neredeyse canıma mal oluyordu. Pompayı çekerken patlama oldu. Ben bayılmışım. Hemen ayakkabılarımı çıkarıp toprak atmışlar. Şükür kurtuldum. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Herşeyden önce iş güvenliğimizi almamız gerekiyor. Bu benim canıma sebep olabilirdi. Artık asla elekrik kesmeden hiçbir elektrik işlemi yapmam. Kimse de bunu yapmasın. Bir şey olmaz demesinler" dedi.