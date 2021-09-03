Doktor ağabeyi uyardı yine de aşı olmadı

Yoğun bakımdan ölüme kadar giden süreçte hastaneye yatan birçok koronavirüs hastası pişmanlıklarını dile getirdi. O hastalardan İstanbul Başakşehir
'de yaşayan 34 yaşındaki Fatma Çeçe de yurt dışına çıktığı süreçte koronavirüse yakalandı. Türkiye'ye döndüğünde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
'ne yatırıldı. Yakınlarını koronavirüsten kaybeden, doktor ağabeyinin aşı ısrarına rağmen aşı olmayan genç kadın, yaşadığı pişmanlığı hastane odasında anlattı: "Kafa karışıklığına sebep oldular, işte 'Aşı olma şu etkisi olur bu etkisi olur' diye o yüzden biraz geciktirdik. Keşke aşı olsaydım. Ağabeyim de doktor beni çok uyardı. Aşını ol, erteleme bizim, genetiğimiz bu hastalığa dirençli değil. Ben annemi, teyzelerimi, dayımı koronadan kaybettim. Nefessiz kalmak çok kötü, nefes alamıyorsun gerçekten, boğulduğunuzu hissediyorsunuz yavaş yavaş. Bunları kimse yaşasın istemiyorum" dedi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görev yapan Dr. Büşra Vardar, "Servisler aşı olmayıp pişman olan hastalarla dolu o yüzden yoğun bakımda kalmak, sevdiklerinden ayrı kalmak istemiyorlarsa ilk yapacakları şey aşı olmak diyorum" dedi.