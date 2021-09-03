Ela’nın sır ölümü

Antalya
'da, 3 aylık bebeği bulunan 20 yaşındaki Ela Sonyüksek, bir yıllık eşi ile tartıştıktan sonra, başından tabanca ile vurulmuş olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir süre önce eşi ile anlaşamadığı için babası Hasan Gök
'ün evine giden genç kadının, 10 gün sonra eşi ile barışıp eve geri döndüğü öğrenildi. Aksu
ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Ela Sonyüksek, bir yıl önce, Celal Sonyüksek
ile kaçarak evlendi. Çift, 3 ay önce dünyaya gelen bebeklerine de "Celil" adını verdi. Ancak, çift arasında geçimsizlik ve tartışmalar başladı. Bir süre önce çıkan bir tartışma sonucu babasının evine dönen Ela Sonyüksek, eşinin özür dilemesi üzerine barışarak evine geri döndü.
BAŞINDAN VURULDU
Yurtpınar
Murtuna mahallesinde oturan çift arasında, dün sabaha karşı yine tartışma yaşandı. İddiaya göre, bir odaya geçerek kapıyı kilitleyen Ela Sonyüksek, daha sonra da eşinin bulundurma ruhsatlı tabancası ile kendisini başından vurdu. Silah sesi üzerine odaya giren Celal Sonyüksek, kanlar içinde bulduğu eşini otomobiliyle Aksu Semt Polikliniği'ne götürdü. Burada genç annenin öldüğü belirlendi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Olayın ardından Ela Sonyüksek'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp
'a kaldırıldı. Eşi Celal Sonyüksek ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Bu sırada olayı öğrenen talihsiz kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Büyük şok yaşayan yakınları, "Ela, bir süre önce eşiyle aralarında çıkan tartışmanın ardından, babası Hasan Gök'ün evine dönmüştü. 10 gün sonra eşi ile barışıp geri dönmüştü" diye konuştu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.