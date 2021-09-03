Elis İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Elis Ne Demek?

Elis ismi kız bebeklerine az rastlanan isim arayışında olan ailelerin tercih ettiği isimlerden bir tanesidir. Bu isim güzel anlamı sebebi ile de sıkça tercih edilmektedir. Antik Yunan kökenli bu ismin anlamı karşımıza "güzel kokan bir çiçek" olarak çıkmaktadır.

ELİS İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Elis ismi son dönemlerde kullanımı artmış bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu isim güzel anlamı ve güzel söylenmesi sebebi ile sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu güzel ismin anlamı "güzel kokan bir çiçek" ve "Yunanistan'da yer alan ovalık bir bölgenin adı" olarak bilinir.

ELİS İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Elis ismi hakkında merak edilen hususlardan bir tanesi de karşımıza bu ismin Kur'an içerisinde yer alıp almamasıdır. Bu güzel isim Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alan bir isim değildir. Fakat bu ismin Kur'an içerisinde geçmiyor oluşu bu ismin kullanılmasında dinen bir sakınca olduğu anlamına gelmemektedir. Bu isim İslam dininde kullanılması sakıncalı değildir.

ELİS İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Elis ismi son zamanlarda karşımıza sık sık çıkan isimlerden bir tanesidir. Güzel söylenmesi ve daha önceki yıllarda az kullanılması sebebi ile son dönemde popüler olmuş bir isimdir. Bu isim hakkında merak edilenlerden bir tanesi de bu ismin kökenidir. Elis isminin kökeni Antik Yunan zamanına dayanmaktadır. Bu isim Yunanca'dan gelmektedir.

ELİS NE DEMEK?

Elis ismi güzel söyleniyor olması ve isminin güzelliği nedeni ile özellikle son dönemde sık sık karşımıza çıkan isimlerden bir tanesidir. Bu güzel ismin anlamı da kendi kadar güzeldir. Elis isminin anlamı "güzel kokan bir çiçek" olarak karşımıza çıkar. Bu isme sahip olan kişiler ise; narin, güzel kişilerdir.