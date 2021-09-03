Esenyurt’ta düğün salonunda kavga

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün yapılan salonda akrabalar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Salon içinde başlayan kavga diğer akrabaların da katılmasıyla sokağa taştı. Sokak ortasında iki grup birbirine yumruklarla saldırırken, bir kişi tabanca ile ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı. Olaya karışan kişiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.