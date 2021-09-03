Eva İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Eva Ne Demek?

Son dönemlerde duymaya başladığımız isimlerden bir tanesi de Eva olarak karşımıza çıkıyor. Eva ismi güzel anlamı ve güzel olması sebebi ile anne ve baba adayları tarafından dikkat çekiyor. Eva, kökeni Almanca olan bir isim. Bu ismin anlamı ise "Havva, yaratılan ilk kadın" olarak karşımıza çıkıyor.

EVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eva ismi ülkemizde pek sık kullanılmayan isimlerden bir tanesidir. Pek sık kullanılmaması sebebi ile bu isim son zamanlarda anne ve baba adayları tarafından dikkat çeken isimlerden bir tanesidir. Eva isminin bilinen iki anlamı bulunmaktadır Bu anlamlar şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: "Havva, yaratılan ilk kadın" ve "Akşam, arife, arife gecesi".

EVA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Eva ismi Türkiye'de pek kullanılmayan isimlerden bir tanesidir. Bu isim Türkiye içerisinde sadece 750 kişide kullanılmaktadır. Bu isim hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de Eva isminin Kur'an içerisinde yer alıp almadığı konusudur. Eva ismi Kur'an- ı Kerim içerisine yer almamaktadır. Fakat bu ismin bebeklere konulmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

EVA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Anlamı ile beğeni toplayan isimlerden bir tanesi de Eva olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemde Türkçe'de kullanılmaya başlayan bu ismin kökeni de merak edilmektedir. Eva ismi Almanca kökenli bir isimdir. Alman toplumları ile kaynaşmalar sonucu bu isim dilimize geçmiştir.

EVA NE DEMEK?

Eva ismi anlamı ile beğeni toplayan isimlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son dönemlerde nadir kullanımından dolayı anne ve baba adayları tarafından tercih edilmesi artmış bir isimdir. Eva isminin bilinen iki anlamı bulunmaktadır Bu anlamlar şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: "Havva, yaratılan ilk kadın" ve "Akşam, arife, arife gecesi".