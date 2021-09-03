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Giriş Tarihi: 3.9.2021 14:57

Fırat suyu can aldı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Fırat suyu can aldı

Gaziantep’te serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Fırat nehrine giren 21 yaşındaki 1 çocuk babası tamirci boğularak can verdi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde meydana gelen olayda bir çocuk babası Süleyman Çınar (21), arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Fırat nehri kıyısına gitti. Serinlemek için nehre giren Çınar, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Süleyman Çınar'ın cansız bedenini sudan çıkardı.

Hayatını kaybeden Süleyman Çınar'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Süleyman Çınar'ın sanayi sitesinde tamircilik yaptığı, dün öğleden sonra işyerinden çıkarak arkadaşlarıyla birlikte nehir kenarına piknik yapmaya gittiği öğrenildi.

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Fırat suyu can aldı
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