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Giriş Tarihi: 3.9.2021 17:58

Gaziantep'te minibüsler çarpıştı! 2'si ağır 10 kişi yaralandı

DHA
Gaziantep’te minibüsler çarpıştı! 2’si ağır 10 kişi yaralandı

Gaziantepin Nurdağı ilçesinde, iki minibüsün çarpıştığı kazada, 2’si ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Şamil Ç. yönetimindeki minibüs ile karşı yönde gelen Halil Emre B. yönetimindeki yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Gaziantep'te minibüsler çarpıştı! 2'si ağır 10 kişi yaralandı
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