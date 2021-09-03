Gaziantep’te minibüsler çarpıştı! 2’si ağır 10 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.