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Giriş Tarihi: 3.9.2021

Hamilelere aşı çağrısı

Hamilelere aşı çağrısı
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Alper Şener, sadece geçen hafta görev yaptığı hastanenin Kovid-19 servislerine 7 hamilenin başvurduğunu aktardı. Şener, "4'ünün serviste, birinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Önceki aylara baktığımızda hamilelerde 2-2.5 kat vaka artışı var. Bunun nedeni delta varyantının yaygınlaşması ve bu grubun aşılanmaması. Ne yazık ki enfekte olan anne adaylarında kayıp daha fazla oluyor. Bu kötü sonuçların yaşanmaması için mutlaka gebelere, Kovid-19 aşılarını olmasını öneriyoruz" dedi. AA
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Hamilelere aşı çağrısı
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