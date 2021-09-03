Hamilelere aşı çağrısı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
(İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Alper Şener, sadece geçen hafta görev yaptığı hastanenin Kovid-19 servislerine 7 hamilenin başvurduğunu aktardı. Şener, "4'ünün serviste, birinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Önceki aylara baktığımızda hamilelerde 2-2.5 kat vaka artışı var. Bunun nedeni delta varyantının yaygınlaşması ve bu grubun aşılanmaması. Ne yazık ki enfekte olan anne adaylarında kayıp daha fazla oluyor. Bu kötü sonuçların yaşanmaması için mutlaka gebelere, Kovid-19 aşılarını olmasını öneriyoruz" dedi. AA