Esenyurt’ta vicdanları sızlatan görüntü! İBB’ye tepki yağıyor

Skandal olay İstanbul Esenyurt'ta günyüzüne çıktı. İddiaya göre bir sokak köpeği kısırlaştırma işlemi yapılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince alındı. Ancak zavallı köpek, kısırlaştırma tedavisi bitmeden, vücudundaki yarıkla birlikte tekrar sokağa atıldı. İç organları dışarıya sarkmış halde bulunan köpeğin içler acısı halini gören vatandaşlar, duruma el attı. Kanlar içerisinde yaşam savaşı veren zavallı köpek vatandaşlarca veteriner ekiplerine teslim edildi. İçler acısı haldeki köpeğin kan donduran görüntleri hayvansever bir sosyal kullanıcı tarafından günyüzüne çıkarıldı.

"İMAMOĞLU BİZİ MUHATTAP ALMIYOR"

Köpeğin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Sinem Umaş isimli sosyal medya kullanıcısı; "Sayın Ekrem İmamoğlu bizi hiç muhattap almıyor, şehrinizde yaşayan hiçbir hayvanla ilgilenmiyorsunuz. Bu köpek bugün İBB ekipleri tarafından kısırlaştırma yapılıp tedavisi bitmeden atılmış. Bağırsakları ameliyat yerinden fırlamış ve bu halde dolaşırken Esenyurt'ta bulunmuş." dedi.

"KISIRLAŞTIRMAYI DA BECEREMİYORLAR"

Umaş; "Çip numarası küpesi burada. Ekrem İmamoğlu artık belediyelerdeki görevi sadece kısırlaştırma yapmak olan, onu da beceremeyen bu veterinerleri denetlemeyecek misiniz? Nereye şikayet edelim sizi artık ben bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"İŞE YARAMAYAN BELEDİYE BAŞKANI"

Sinem Umaş "Bir tane işe yaramayan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu siz seçildiğinizden beri hayvan nüfusu patladı İstanbul'da. Kısırlaştırma yok, alınan köpekler geri mahallesine bırakılmıyor. Barınaklar ölüm yuvası, işkence görüyor ve açlıktan ölüyorlar." dedi.

"VEBALİ SENİN BOYNUNA"

Sinem Umaş; "Hayvanı gönüllüler alıp veretinere yetiştirmiş ama maalesef ameliyata bile alınamadan ölmüştür. Vebali büyük adadaki atlarla beraber senin boynunadır. Ekrem İmamoğlu sen git zafer kutlamalarında havai fişek gösterilerine milyarlar harcayıp kuşları öldürmeye devam et." dedi.