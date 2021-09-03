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Giriş Tarihi: 3.9.2021 13:18

İhbar ettiği ağabeyi tutuklandı, kendisi serbest kaldı

MEHMET AL MEHMET AL
İhbar ettiği ağabeyi tutuklandı, kendisi serbest kaldı

Antalya’nın Alanya İlçesi'nde ağabeyinin uyuşturucu bulundurduğunu ihbar edince Narkotik ekiplerince yapılan aramada motosikletinin selesinde hassas terazi esrar ve dolar çıkması üzerine ağabeyi ile birlikte gözaltına alınan kardeş, serbest kaldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, A.T.(27) ağabeyi Y.T'nin Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu Caddesi üzerindeki evinin önünde bulunan motosikletinin altında uyuşturucu madde bulunduğunu iddia etti. Motosikletin selesi görevlilerce kontrol edildiğinde 10 parça halinde olmak üzere toplamda 90,25 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 865 TL ve 15 dolar ele geçirildi. Y.T.(30) motosikletin A.T.'ye ait olduğunu iddia etti. Cumhuriyet savcısının talimatı gereği ağabey Y.T. ve A.T' kardeşler birlikte 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen A.T. serbest bırakılırken ağabeyi Y.T tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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İhbar ettiği ağabeyi tutuklandı, kendisi serbest kaldı
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