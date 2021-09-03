İngiliz tatilciler Türkiye’nin ‘kırmızı listede’ olmasından öfkeli

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilen haberde, "DSÖ, ülkelerin virüsü kontrol altında tutmak için pozitif test oranının yüzde 5'in altında tutmaları gerektiğini belirtti. Bu nedenle oran ne kadar yüksekse, bir ülkenin kırmızı listede kalma olasılığı o kadar yüksek. 26 Ağustos'taki son seyahat güncellemesinde yüzde 5.1 olan Türkiye kırmızı, yüzde 13 olan İsviçre yeşil listede yer aldı. İngiltere ise yüzde 4'teydi" ifadelerine yer verildi.