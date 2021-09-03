İngiliz tatilciler Türkiye’nin ‘kırmızı listede’ olmasından öfkeli

İngiliz The Times gazetesi, Türkiye'de yaz tatili yapmak isteyen İngilizlerin seyahat kısıtlamasına karşı harekete geçtiğini belirten bir haber analiz yayımladı.
Gazetede kısıtlama kararına yönelik, "İngiltere'den daha düşük vaka oranına sahip olmasına rağmen Türkiye, artan enfeksiyon oranları ve testler konusunda şeffaflık eksikliği nedeniyle 'yüksek riskli' olarak işaretlendiği Mayıs ayının başından bu yana İngiltere'nin seyahat kırmızı listesinde." yorumu yapıldı.
"İngiliz tatilciler öfkeli" ifadelerinde yer verilen haberde 45 binden fazla İngiliz, Türkiye'nin güvenli ülke listesine alınması için imza topladı. Bu sayı 100 binde ulaştığında talebin parlamentoda görüşüleceğini belirtildi. The Times muhabiri Lucy Perrin, "İngilizler kırmızı listedeki Türkiye'ye gidemezken ABD'li ve Rus turistler Türkiye'ye gidebildi." ifadesini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilen haberde, "DSÖ, ülkelerin virüsü kontrol altında tutmak için pozitif test oranının yüzde 5'in altında tutmaları gerektiğini belirtti. Bu nedenle oran ne kadar yüksekse, bir ülkenin kırmızı listede kalma olasılığı o kadar yüksek. 26 Ağustos'taki son seyahat güncellemesinde yüzde 5.1 olan Türkiye kırmızı, yüzde 13 olan İsviçre yeşil listede yer aldı. İngiltere ise yüzde 4'teydi" ifadelerine yer verildi.