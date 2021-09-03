İskenderun’da 10 adrese eş zamanlı operasyon

Hatay'da İskenderun İlçe Emniyet müdürlüğü KOM şube ekipleri ve özel harekât polislerinin sabaha karşı eş zamanlı olarak 10 adrese düzenlediği baskında çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı. Kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güvenin temin edilmesi ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli bir şekilde 10 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

4 kişinin gözaltına alındığı baskında, evlerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 21 adet 9 mm fişek, 1 adet 7,65 fişek, 1 adet pompalı tüfek, 6 adet dolu fişek, 6 adet değişik boylarda kesici alet, 1 adet muşta, 1 adet hücum yeleği, 1 adet kar maskesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler devam ediyor.