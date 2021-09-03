İzleminin bitmesine saatler kala ekiplere yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda ŞOK denetimde güzergahtan geçen araç sürücülerinde HES kodu ve GBT sorgulaması yaptı.
Durdurdukları sürücü Y.Ö'nün yapılan HES kodu sorgulamasında henüz karantina süresinin bitmediği ve izleminin halen devam ettiği anlaşıldı.
Polis ekipleri olay üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen salgın denetim ekipleri, yaptıkları sorgulamada Y.Ö'nün koronavirüs temaslısı olduğu ve karantina süresinin gece yarısı saat 24.00'de sona ereceği anlaşıldı.