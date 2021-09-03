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Giriş Tarihi: 3.9.2021 13:54

Jandarma izinsiz kenevir bitkisi ele geçirdi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Jandarma izinsiz kenevir bitkisi ele geçirdi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çaycuma İlçesine bağlı Hacıbadi köyünde yapılan aramada, izinsiz kenevir bitkisi ile esrar ve birçok malzeme ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma ekipleri tarafından K.Ö isimli şahsın Zonguldak İli Çaycuma ilçesi Hacibadi köyünde bulunan ikametinde yapılan arama neticesinde; 69 gram kubar esrar, 14 gram toz esrar, 1 adet ışıklandırma ve havalandırma düzeneği, 81 adet pet bardak içerisine ekilmiş kenevir tohumu, 40 kök saksı içerisine ekilmiş kenevir bitkisi, 6 şişe kenevir bitkilerini güçlendirmek için kullanılan bitki katkı maddesi, 9 adet Lyrica marka sentetik tablet, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet termometre ele geçirildi.

Yakalanan malzemeler ile birlikte şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Jandarma izinsiz kenevir bitkisi ele geçirdi
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