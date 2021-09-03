Jandarma izinsiz kenevir bitkisi ele geçirdi

Zonguldak İl Jandarma ekipleri tarafından K.Ö isimli şahsın Zonguldak İli Çaycuma ilçesi Hacibadi köyünde bulunan ikametinde yapılan arama neticesinde; 69 gram kubar esrar, 14 gram toz esrar, 1 adet ışıklandırma ve havalandırma düzeneği, 81 adet pet bardak içerisine ekilmiş kenevir tohumu, 40 kök saksı içerisine ekilmiş kenevir bitkisi, 6 şişe kenevir bitkilerini güçlendirmek için kullanılan bitki katkı maddesi, 9 adet Lyrica marka sentetik tablet, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet termometre ele geçirildi.

Yakalanan malzemeler ile birlikte şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.