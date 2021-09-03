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Giriş Tarihi: 3.9.2021 11:24

Jandarma yaralı şahine sahip çıktı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Jandarma yaralı şahine sahip çıktı

Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, devreye gezerken yol kenarında yaralı halde bulunan Şahin’e sahip çıkarak, tedavisini gerçekleştirdi.

Bu güzel olay Bolu'nun Seben İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Korucak Yaylasında Seben ilçe Jandarma Komutanlığınca Planlanan devriye esnasında, yol kenarında ayağından yaralı halde bulunan şahin kuşu koruma altına aldı. Yaralı Şahin, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile koordineli olarak Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahin tedavisinin tamamlanmasına müteakip doğal yaşam ortamına bırakılacağı açıklandı.

Konu hakkında yapılan açıklamada; Bolu İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgemizde Çevre Doğa ve Hayvanların korunmasına yönelik yapılan faaliyetler halkımızın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir denildi.

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Jandarma yaralı şahine sahip çıktı
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