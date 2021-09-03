Kadın gaspçılardan pes dedirten savunma! “Hayır amaçlı aldık”





Daha sonra kadınlarla tenha bir yer arayan K.Y.'ye, Aslı D. ve Elmas D., kendisinden 20 TL daha istedi. Bunu da kabul eden K.Y., 20 TL'yi kadınlara verdi. Kadınlarla birlikte Marulcu Mahullesi Gedik Ahmet Paşa Sokak civarına geldiklerinde ise Aslı D. ve Elmas D., bu defa K.Y.'ye, '100 TL daha ver yoksa bizi taciz ediyor diye bağırırız' söylemeleri üzerine şahıs korkarak kadınlara 100 TL'yi verip yanlarında ayrıldı.