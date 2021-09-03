Kargocudan mide bulandıran hareket! Apartmanda öyle bir şey yaptı ki...

O GÖRÜNTÜ VE KARGO POŞETİNİN FOTOĞRAFI SAVCILIKTA

Kargocunun kamera görüntülerini ve tuvaletini sildiği kargo poşetinin fotoğrafını delil olarak savcılığa sunan Gülşen ve Süleyman Alkan çifti, "Teslim anında bir sorun olmadı. Üzerinde büyük tuvalet olduğu anlaşılmasın diye temiz yüzü çevrilerek ürün teslim edildi. Kargocu bile isteye kasti hareket etti. Hem malımıza hem çevremize zarar verdi" dedi.

MALA DA ÇEVREYE DE ZARAR VERDİ

Kargocunun kimliğinin tespit edilmesini isteyen aile, kargoyu pislettiği için 'mala zarar verme', apartman katına büyük tuvaletini yaptığı için de ve Kabahatler Kanunu'ndaki 'çevreyi kirletme' ve 'Çevre Koruma Kanununa muhalefet' suçlarından dava açılmasını talep etti. Soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kargocunun kimlik ve iletişim bilgilerinin verilmesi için kargo firmasına bildirimde bulundu. Şimdi hem kargocunun savunması hem savcılığın hayrete düşüren olayla ilgili vereceği karar merak konusu.

"EVE KARGO İSTEMEYE KORKAR OLDUM"

Akıl almaz olayla ilgili yaşadıklarını SABAH'a anlatan Gülşen Alkan, "Ben olayın ardından kargoyu aradım. Özür dilemeye geldiler. Ben özürlerini kabul etmeyip şikayet edeceğimi söyledim. Olaydan sonra midem bulandı. Kargocu hastadır belki dedim ama niye ortalığa siliyor? Artık kargolara çok mesafeliyim. Eve dahi kargo istemeye korkar oldum. Pandemi süreci dışarı çıkıp ürün almayım evime kadar geliyor dedim ama bu şekilde olunca insan korkuyor. Artık gözümle bakıp, seçip alırım" dedi.

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