Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 3.9.2021 10:39 Son Güncelleme: 3.9.2021 10:40

Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

DHA
Konya’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Konya'da korkunç bir kaza yaşandı. Bir kavşakta iki otomobilin çarpıştı. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı...

Kaza, saat 07.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Tekin Özen yönetimindeki 34 YR 9895 plakalı otomobil ile Mir Süleyman Çelik yönetimindeki 42 AFV 255 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Tekin Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer aracın sürücüsü Mir Süleyman Çelik ile yanındaki arkadaşı Celalettin Önyal ise ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Tekin Özen'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA