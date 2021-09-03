Konya’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Tekin Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer aracın sürücüsü Mir Süleyman Çelik ile yanındaki arkadaşı Celalettin Önyal ise ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.