’Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında hastalığını açıklamıştı: Kahreden haber geldi...

O SÖZLERİ YÜREK BURKMUŞTU

Hastalığını ilk kez burada açıklayan Bozan, kazanacağı ödülü tedavisi için harcayacağını söyledi. Dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirten 16 yıllık İngilizce öğretmeni Başak Bozan, öğrencilerinden bahsederken hem duygulandı, hem de duygulandırdı.