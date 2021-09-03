Korkunç olay! Kızının üstüne tiner döküp yaktı... Cani baba adliyede

Cani baba, daha sonra kızının üzerine tiner döktü. Kızını ateşe veren baba, iddialara göre kapıyı kızının üzerine kilitleyip evden çıkıp gitti.
KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Çocuğun çığlıklarını duyan komşuları eline aldıkları çekiçlerle kapıyı kırarak içeri girdi. Banyodaki yangını gören komşuları küçük kızı çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük kız, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri küçük kızın ölümüyle ilgili baba Mohammad Davla ve 12 yaşındaki diğer kızı gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinde iddiaları reddeden baba ve kızı Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.