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Giriş Tarihi: 3.9.2021 15:23 Son Güncelleme: 3.9.2021 15:31

Korkunç olay! Kızının üstüne tiner döküp yaktı... Cani baba adliyede

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Korkunç olay! Kızının üstüne tiner döküp yaktı... Cani baba adliyede

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir baba, 13 yaşındaki kızını önce sopayla dövdü, sonra üzerine tiner dökerek yaktı. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan baba ve 12 yaşındaki diğer kızı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut mahallesinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir baba, bilinmeyen bir nedenle 13 yaşındaki kızı Amara D'yi sopayla öldüresiye dövdü.

Cani baba, daha sonra kızının üzerine tiner döktü. Kızını ateşe veren baba, iddialara göre kapıyı kızının üzerine kilitleyip evden çıkıp gitti.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğun çığlıklarını duyan komşuları eline aldıkları çekiçlerle kapıyı kırarak içeri girdi. Banyodaki yangını gören komşuları küçük kızı çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük kız, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri küçük kızın ölümüyle ilgili baba Mohammad Davla ve 12 yaşındaki diğer kızı gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde iddiaları reddeden baba ve kızı Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.

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Korkunç olay! Kızının üstüne tiner döküp yaktı... Cani baba adliyede
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