Kocaeli emniyetinden kaçak göçmen operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, göçmen kaçakçılığının engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, TEM otoyolunda yapılan kontrollerde durdurulan bir araçta 2, Kartepe İlçesinde ise operasyon yapılan bir evde 7 olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yurda yasa dışı yollar ile giren göçmenler Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edilirken, onların sevkini ve barınmasını sağladıkları belirlenen 2 kişide gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.