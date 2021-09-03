Madde bağımlısı ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1176 Sokak'ta yer alan metruk binaların yanında bulunan boşluk alanda meydana geldi. 40 yaşlarında bir erkeğin yüz aşağı hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olayı soruşturmak için gelen polis, yerde bulunan ekmekleri toplayıp çöpün kenarına bıraktı.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin 8 saat kadar önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin kasık bölgesinde ete saplı olarak bir şırınga bulundu. Yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olay yerindeki ekmek parçalarını gören polis, hepsini toplayıp, çömün kenarına bıraktı. Polis cesedin kime ait olduğunu belirlenmesi için çalışma başlattı.