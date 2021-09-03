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Giriş Tarihi: 3.9.2021 13:18

Milyonlarca makaron ele geçirildi

ABBAS ÇAKAR
Milyonlarca makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, TEM Otoyolunda durdurdukları 2 kamyon ve baskın yapılan bir depo içerisinden 25 milyon 500 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyumlar üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu, TEM Otoyolu Derince İlçesinde durdurulan 2 kamyonda ve 1 depoda yapılan aramalarda 25 milyon 500 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili M.Y.Ö., M.A., M.A.K. ve Y.Ç. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, kamyon ve makaronlara el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

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Milyonlarca makaron ele geçirildi
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