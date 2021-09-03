Milyonlarca makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyumlar üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu, TEM Otoyolu Derince İlçesinde durdurulan 2 kamyonda ve 1 depoda yapılan aramalarda 25 milyon 500 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili M.Y.Ö., M.A., M.A.K. ve Y.Ç. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, kamyon ve makaronlara el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.